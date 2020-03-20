Babil 9. bölüm izle! Babil 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv’nin sevilen dizisi Babil yeni bölüm fragmanı yoğun olarak aratılıyor. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver ve Birce Akalay gibi isimlerin paylaştığı Babil 20 Mart Cuma akşamı izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Dizinin 9. bölümünde İlay Süleyman’ın gerçek yüzünü öğreniyor. Süleyman’ın İrfan ve Egemen’e gözdağı vermek için yaptığı hamle ise ekran başındakileri şoke ediyor. Haberimiz içerisinden Babil 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz.



BABİL 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BABİL 9. BÖLÜM ÖZETİ

İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. Fakat işler Hakan’ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor. Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor. Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor.

Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor. Deniz sağlığına kavuşabilecek mi? İrfan, Süleyman’a verdiği sözü tutabilecek mi? Kudret, Süleyman’ın hiddetinden nasıl kurtulacak?

BABİL 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?