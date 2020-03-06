Babil 7. bölüm izle! Babil 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil 8. yeni bölüm fragmanı yoğun olarak aratılıyor. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver ve Birce Akalay gibi isimlerin paylaştığı Babil 6 Mart Cuma günü yayınlanan 7. bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin 7. bölümünde İrfan’ın, oğlunun hayatını kurtarabilmesi için 2 gün içerisinden 2 milyon bulması gerekmektedir. Bunun için Egemen’den yardım alan İrfan geçmişi ile yüzleşip ona ihanet eden arkadaşını affedebilecek midir? Haberimiz içerisinden Babil 8. yeni bölüm fragmanı ve 7. son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz.



BABİL 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BABİL 7. BÖLÜM ÖZETİ

En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşir. Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar.

BABİL 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?