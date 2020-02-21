Babil 6. bölüm izle! Babil 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver ve Birce Akalay gibi isimlerin paylaştığı Babil 21 Şubat Cuma günü yayınlanan 6. bölümüyle nefesleri kesti. Babil 7. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 6. bölümünde Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. Haberimiz içerisinden Babil yeni bölüm fragmanı ve 6. son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz.

BABİL 6. BÖLÜM ÖZETİ

Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buluyor.

BABİL 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?