Babil 3. bölüm izleme linki! Babil 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil 4. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılıyor. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver ve Birce Akalay gibi isimlerin paylaştığı Babil cuma akşamları Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi reyting sıralamasında da üst sıralarda yer alıyor. Son bölümde Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. Haberimiz içerisinden Babil yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

BABİL 3. BÖLÜM ÖZETİ

Tehlikeli oyun başladı!

Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay’la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor.

Ayşe, Süleyman’la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan’ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe’yi kıskacına alıyor. İlay’ın hırsı ve Eda’nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

BABİL 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?