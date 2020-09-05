Babil 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Babil yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Babil 2. sezon fragmanı yayınlandı! Başrollerini Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı Babil dizisi koronavirüs nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzaktı. Yeni sezon çekimleri başlayan dizinin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Babil ne zaman başlayacak?



BABİL 2. SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI!

Başrollerini Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı Babil dizisi koronavirüs nedeniyle sezon finali yapamadan ekranlara veda etmişti. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. İşte yeni sezon tanıtım fragmanı...

BABİL YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Babil dizisinin 2. sezonu 11 Eylül Cuma akşamı Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor.