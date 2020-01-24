Babil 2. bölüm izleme linki! Babil 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların yeni dizisi Babil yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak edilip aratılmaya başladı. Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken Babil dizisi oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yayınlanan 2. bölümünde Ayşe hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkıyor ve olanlar oluyor. İrfan ise ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor. Peki, Babil 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABİL 2. BÖLÜM ÖZETİ

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

BABİL 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?