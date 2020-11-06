Babil 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 18. bölümde neler yaşandı?

Babil 19. bölüm fragmanı izleyicilerin merak ettiği konu başlıklarından oldu. Ekranların sevilen yapımlarından olan Babil bu akşam 18. bölümü izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı dizi Ay Yapım imzalı. Psikolojik gerilim türünde ele alınan Tv dizisi Babil 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABİL 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

BABİL 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İrfan, Deniz’in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda’yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor.

Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan’a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman’ın geldiği oyunla ilgili İlay’dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor.

Özkan’ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen’den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.