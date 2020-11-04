Babil 18. yeni bölüm ne zaman? Babil dizisi yayınlanacak mı?

Geçtiğimiz Cuma günü Babil dizisinin yeni bölümünü ekranda göremeyen izleyiciler şaşırmıştı. Babil yeni bölüm ne zaman? Babil dizisi yayınlanacak mı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Star TV’nin internet sitesindeki yayın akışında Babil dizisinin 18. yeni bölümünün Cuma günü saat 20.00’de yayınlanacağı gözüküyor. Ayrıca diziden yeni fragman da geldi.

Babil hayranları dizilerine 1 haftalık aradan sonra kavuşacak. Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak ve Mesut Akusta’nın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünden yeni detaylar gelmeye başladı.

“Ben hayatım boyunca ölmüş babamla kavga ettim” diyen İrfan’ın Deniz’i kaçırması ile olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacak.

“Ölmüş bir baba ile büyümek, kötü bir baba ile büyümekten iyidir” sözleri ise büyük bir mesaj niteliği taşıyor.

Egemen ise Deniz’e iyice bağlandı. Nihal ile İrfan arasında duygusal sahneler de izleyicileri çok etkileyecek. Süleyman’ın oğlu Hakan ise bir ceza ile karşı karşıya…

Olayların hiç bitmediği, heyecanın her geçen hafta daha da arttığı bir Babil ile karşı karşıya geleceğiz.



