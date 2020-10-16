Babil 16. bölüm izleme linki! Babil 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamları yayınlanan birinci bölümünden itibaren dikkat çekici konusuyla izleyicileri ekran başında kilitleyen Babil dizisinde sular durulmuyor. Başrollerini Halit Ergenç, Onur Saylak, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Aslı Enver’in paylaştığı Babil’in 16. bölümünde Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen’e bir kez daha meydan okuyor. İşte Babil 16. bölüm izleme linki ve 17. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



BABİL 16. BÖLÜM ÖZETİ

İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda’yı, İrfan’sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan’ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşarken, Eda İrfan’ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen’e bir kez daha meydan okuyor.

BABİL 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?