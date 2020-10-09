Babil 15. bölüm izleme linki! Babil 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Halit Ergenç, Onur Saylak, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Aslı Enver’in paylaştığı Babil dizisi 9 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 15. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cuma akşamları yayınlanan ve dikkat çekici konusuyla izleyicileri ekran başında kilitleyen dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. İşte Babil 15. bölüm izleme linki ve 16. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



14. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Parmaklıklar ardında öğrendiği gerçek İrfan'ı darmadağın ederken, Egemen Eda'nın hışmına uğruyor. Ayşe, İrfan'ı kurtarmak için çırpınırken, Kudret Süleyman'ı bedeli ağır bir seçime zorluyor. İlay'ın öfkesi sürpriz bir ortaklığın doğmasına yol açarken, İrfan içine düştüğü karanlıktan çıkmak için geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine geliyor.

BABİL 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?