Babil 13. bölüm izleme linki! Babil 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Aslı Enver’in paylaştığı Babil yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Senaryosu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’e ait olan dizi birinci bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. İrfan ve Egemen arasındaki sular kaynarken Deniz’in kaçırılması tüm planları bozuyor. İşte Babil 13. bölüm özeti ve 14. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



BABİL 13. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz'in kaçırılması İrfan'ı beklenmedik bir karara iterken Egemen'i de hayatının en önemli seçimine zorluyor. Eda Egemen'e sükûneti karşılığında açık çek teklif ederken, İlay'la başa çıkmakta giderek zorlanıyor. Süleyman’ın aldığı beklenmedik bir iş birliği teklifi, Ayşe İrfan ve Egemen arasında kartları yeniden dağıtıyor. Bu hafta Babil’de herkes, çalınan hayatlarını faiziyle geri almanın peşinde!

BABİL 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?