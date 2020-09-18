Babil 12. yeni bölüm izle! Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ay Yapım’ın başarılı dizisi Babil 18 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 12. bölümüyle nefesleri kesti! Star Tv ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Babil dizisi verdiği uzun aranın ardından geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde İlay vuruluyor ve İrfan onu hastaneye götürüyor. İşte Babil 12. bölüm özeti ve 13. bölüm fragmanı...



BABİL 12. BÖLÜM ÖZETİ

İrfan bir kez daha dönüm noktasında! Ya Süleyman’ın öfkesinin kurbanı olacak ya karşı atağa kalkıp ondan kurtulacak. İrfan Süleyman’ı bitirmek için Ayşe’yle birlikte çok tehlikeli bir oyuna girerken, Egemen ve Eda’nın yakınlaşmasıyla başlayan olaylar İlay’ın Deniz’le ilgili sırdan şüphelenmesiyle sonuçlanıyor.

BABİL 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?