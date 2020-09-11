Babil 11. yeni bölüm izle! Babil 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Aslı Enver’in paylaştığı Babil dizisi 11 Eylül Cuma günü yayınlanan 11. bölümüyle ekranlara geri döndü. Koronavirüs nedeniyle çekimleri ertelenen dizilerden birisi de Babil oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan dizi yeni sezonuyla bomba gibi geri döndü. Babil 12. bölüm fragmanı ve 11. bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde...

BABİL 11. BÖLÜM ÖZETİ

İrfan her şeyi hesaplayabilir. Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri… Tek bir şeyi hesap edemiyor; insanın zaaflarını. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen ise Eda için. İrfan, Ayşe’yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman, bir kere daha İrfan’la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

BABİL 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?