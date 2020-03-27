Babil 10. bölüm izle! Babil 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver ve Birce Akalay gibi isimlerin paylaştığı Babil 27 Mart Cuma akşamı izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Dizinin 9. bölümünde Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. Öte yandan İrfan Eda’dan boşanma kararı alırken Süleyman İrfan’ı tehlikenin ortasına atıyor. Haberimiz içerisinden Babil 11. yeni bölüm fragmanı ve 10. son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz.



BABİL 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BABİL 10. BÖLÜM ÖZETİ

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

BABİL 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?