Babasını kaybeden Merve Özbey sosyal medyada reklam yapmaya başladı... Eleştirilince ateş püskürdü

Büyülü sesi ile herkesi derinden etkileyen başarılı şarkıcı Merve Özbey, kısa bir süre önce babasını kaybetmişti. Özbey, babasının vefat etmesinin ardından 'Şu süreçte beni en çok üzen; eskiden cenazelerde insanlar yalnız kalmazlardı. Namaz saatlerinde gömülürlerdi. Cenaze namazları olurdu. Sağlığı elverdiği sürece herkesin yanında olan babam pandemiden dolayı apar topar gömüldü.



Ölüm sebebi koronavirüs değil, kalp krizi fakat bu hastalıkla mücadele etmeye çalışan herkese şifa dilerken, boş boş sokaklarda hiçbir işi olmadan dolaşan insanlara da kırgınlığım yok değil. İnsan başına gelmeden anlamıyor. İnsanlar sizi telkin etmek için sarılamıyorlar bile. Umarım herkes kendi sorumluluğunu bilir ve en yakın zamanda bu süreci atlatırız.' paylaşımında bulunmuştu.

Babasını kısa bir süre önce kaybeden Merve Özbey, sosyal medyada reklam yapmaya başlayınca eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Şarkıcı Merve Özbey da bu olumsuz yorumlara yanıt verdi: 'Daha dün reklam yapmış dediğiniz sayfa benim kendi markam. Hayatımı idame ettirmeye çalıştığım içine anılar koyduğum bir oluşum. Burası benim günlüğüm gibi. Ama bu konular hassas konular!'