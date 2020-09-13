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13 Eylül 2020 Pazar 08:01 | Son Güncelleme:

Babaannesinin adını okulda yaşatacak

Babaannesinin adını okulda yaşatacak
- BİLGEN BÜLBÜL COŞKUN

Demet Evgar, kaybettiği babaannesi Sabahat Evgar'ın adını yaşatmak için ilkokul yaptırmaya karar verdi. Oyuncu, Manisa'da hayalindeki proje için yer bakmaya başladı.

Oyuncu Demet Evgar, geçen hafta Manisa’da yaşayan babaannesi Sabahat Evgar’ı kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. ‘Güzellik’ diye seslendiği babaannesini memleketi Manisa’da defneden Evgar, acısını hafifletmek için takdir toplayacak bir davranışa imza atacak. Oyuncu, kaybettiği babaannesinin adını bir eğitim yuvasında yaşatmaya karar verdi. Demet Evgar, Sabahat Evgar adında bir ilkokul yaptırmak için kollarını sıvadı. Babaannesine veda ederken onun eğitime ne kadar önem verdiğini de belirten Demet Evgar, şuanda projesi için Manisa’da yer arayışına girdi. Ünlü isim, uygun bir nokta bulduğunda gerekli izinler için ilgili makamlara başvuruda bulunarak hayalindeki projesini hayata geçirecek.

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