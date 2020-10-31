31 Ekim 2020 Cumartesi 21:39 | Son Güncelleme:
Aztek, Maya ve Zapotek ve İnka medeniyetleri hangi kıtada kurulmuştur?
Aztek, Maya ve Zapotek ve İnka medeniyetleri hangi kıtada kurulmuştur? Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorulardan bir tanesiydi. Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her cumartesi ATV'de yayınlanıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorulardan bir tanesi yarışmacıyı ve ekran başındaki izleyicileri bir hayli zorladı.
Aztek, Maya ve Zapotek ve İnka medeniyetleri hangi kıtada kurulmuştur? sorusu izleyicilerin ilgisini çekti. ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor.
AZTEK, MAYA VE ZAPOTEK VE İNKA MEDENİYETLERİ HANGİ KITADA KURULMUŞTUR
A) Avrupa
B) Asya
C)Amerika
D) Afrika
Doğru cevap: C Amerika