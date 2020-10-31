Aztek, Maya ve Zapotek ve İnka medeniyetleri hangi kıtada kurulmuştur? sorusu izleyicilerin ilgisini çekti. ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor.

AZTEK, MAYA VE ZAPOTEK VE İNKA MEDENİYETLERİ HANGİ KITADA KURULMUŞTUR



A) Avrupa

B) Asya

C)Amerika

D) Afrika

Doğru cevap: C Amerika