Azra Akın'dan çocuk itirafı: Demir'e kardeş istiyoruz

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Azra Akın, oğlu ile geçirdiği keyifli vakti anlattı. İşte Akın'ın açıklamalarından satır başları...

* Demir ile geçen günler çok özel anlar. O minik ayakları çok özleyeceğim. Uyanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz sonra oyun başlıyor. Sonra öğlen yemeği... Doğada olmayı çok seviyor. Banyo zamanı çok keyifli geçiyor.

* Hayvanlara çok meraklı. Kedi, köpek çok seviyor. Fiziksel aktivite çok seviyor. Şuan 10 aylık. Çok küçük.

* Bir anne olarak, öncelikle bir insan olarak birbirimizin kilolarıyla ilgilenmemiz çok ayıp. Hele bir anneye (Fahriye Evcen) bunun yapılması çok yanlış.

* Ben bir ablayım, kardeşlik ne kadar güzel biliyorum. O yüzden Demir'e kardeş düşünüyoruz, kısmet.