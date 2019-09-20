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  3. Azra Akın'dan çocuk itirafı: Demir'e kardeş istiyoruz

Azra Akın'dan çocuk itirafı: Demir'e kardeş istiyoruz

Azra Akın'dan çocuk itirafı: Demir'e kardeş istiyoruz

2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren ve evlendikten sonra Edirne'ye yerleşen Azra Akın, AVM'de tur atarken objektiflere yansıdı.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Azra Akın, oğlu ile geçirdiği keyifli vakti anlattı. İşte Akın'ın açıklamalarından satır başları...

* Demir ile geçen günler çok özel anlar. O minik ayakları çok özleyeceğim. Uyanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz sonra oyun başlıyor. Sonra öğlen yemeği... Doğada olmayı çok seviyor. Banyo zamanı çok keyifli geçiyor.

* Hayvanlara çok meraklı. Kedi, köpek çok seviyor. Fiziksel aktivite çok seviyor. Şuan 10 aylık. Çok küçük.

* Bir anne olarak, öncelikle bir insan olarak birbirimizin kilolarıyla ilgilenmemiz çok ayıp. Hele bir anneye (Fahriye Evcen) bunun yapılması çok yanlış.

* Ben bir ablayım, kardeşlik ne kadar güzel biliyorum. O yüzden Demir'e kardeş düşünüyoruz, kısmet.

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