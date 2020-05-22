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  3. Azra Akın: Yardım için milyoner olmak gerekmez
22 Mayıs 2020 Cuma 05:09 | Son Güncelleme:

Azra Akın: Yardım için milyoner olmak gerekmez

Azra Akın: Yardım için milyoner olmak gerekmez

Virüs döneminde ihtiyaç sahibi ailelere el uzatan Azra Akın “Bu süreçte herkes birbirine gücü kadar yardım edebilir” dedi.

2002 Dünya Güzeli Azra Akın sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. İyilik hareketine Erdoğan Uludağ ile birlikte devam eden Akın, salgın sürecinde de çalışamayan ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınlar başta olmak üzere birçok aileye yardım yapmak için harekete geçti.

5 BİN KİŞİYE ULAŞTIK

Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple birlikte ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olmaya çalışan Akın, son bir ayda 5 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. “Bu süreçte herkes birbirine gücü kadar yardım edebilir. İlla milyoner olmak gerekmiyor” diyen Akın, “Salgın, hayatları altüst etti. Hayatım boyunca dayanışmanın, yardımlaşmanın sadece ahlaki bir zorunluluk olduğunu düşünmedim. Bu aynı zamanda ortak çıkarlarımız ve geleceğimiz için hepimize düşen görev. Biz de bu süreçte işe koyulduk. Bizim odak noktamızda kadınlar ve çocuklar var” dedi. 


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