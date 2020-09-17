Azra Akın ve oğlu Demir'in eğlenceli dansı

Eşi Atakan Koru ve oğluyla Ege’de tatilde olan Azra Akın, Instagram hesabından takipçileriyle özel hayatını paylaşıyor. Akın, son olarak oğlu Demir ile bahçede dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Akın, yaptığı eğlenceli paylaşımına “Dj Demir'le iş dönüşü eğlence” notunu ekledi.

AZRA AKIN’IN EŞİ ATAKAN KORU KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Atakan Koru, Aslen Edirne Keşanlıdır. Üniversite lisansını İşletme Mühendisliği bölümünde tamamlayan İstanbul’da meşhur bir alışveriş merkezinde kafe işletmeciliği yapıyor.

İngilizce, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere dört dil bilen Atakan Koru'nun ziraat mühendisi olan babası Ahmet Koru ve annesi emekli öğretmen Seniye Koru, İpsala merkezde mütevazi bir yaşam sürdürüyor. Çiftçilikle ve ticaretle uğraşan Atakan Koru'nun ailesi, binlerce dönüm tarım arazisinde çeltik üretimi yapıyor.