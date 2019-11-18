Azra Akın ve Atakan Koru'dan oğulları Demir'e 1 yaş partisi
2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli Azra Akın, Ağustos 2017'de Atakan Koru ile nikah masasına oturmuştu.
Çift, Kasım 2018'de de ilk oğulları Demir'i kucaklarına almıştı. Demir, bugün 1 yaşına bastı. Oğullarının doğum gününü kutlayan Azra Akın ile Atakan Koru, bu mutlu anları sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.
'ÇOK MUTLUYUZ'
Akın, paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü: "Demir’imiz 1 yaşında. Çok mutluyuz... Sevgili annemizin de doğum günü, birlikte kutlamanın sevincini yaşadık! Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ederiz."