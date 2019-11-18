Azra Akın ve Atakan Koru'dan oğulları Demir'e 1 yaş partisi

Çift, Kasım 2018'de de ilk oğulları Demir'i kucaklarına almıştı. Demir, bugün 1 yaşına bastı. Oğullarının doğum gününü kutlayan Azra Akın ile Atakan Koru, bu mutlu anları sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Akın, paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü: "Demir’imiz 1 yaşında. Çok mutluyuz... Sevgili annemizin de doğum günü, birlikte kutlamanın sevincini yaşadık! Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ederiz."