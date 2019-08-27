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  3. Azra Akın: Üreten bir anne olacağım 

Azra Akın: Üreten bir anne olacağım 

Azra Akın: Üreten bir anne olacağım 

Oğlu Demir’i kucağına aldıktan sonra bir süre ekrana ara veren Azra Akın, yeni sezona sürprizlerle dönmeye hazırlanıyor.

Geçen sene anne olduktan sonra bir süreliğine projelerini askıya alan Azra Akın, sürprizlerle geliyor. Ünlü isim, yeni sezon için projelerinin artık sonuna geldiğini söyledi. Doğum yaptıktan sonra bir süre oğlunun gelişimiyle yakından ilgilenen Azra Akın, çalışmayı özledi. Çalışan bir anne ve baba tarafından büyütüldüğünü aktaran manken, “Çalışan bir anne ve baba tarafından büyütüldüm. O yüzden çalışmaktan korkmuyorum. Şu an projelerimi oluşturuyorum. Oğlum öncelik ama aynı zamanda çalışmak ve üretmek bana iyi geliyor. Üreten bir anne olacağım” ifadelerini kullandı. 

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