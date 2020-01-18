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  3. Azra Akın, Serenay Sarıkaya'ya rakip mi olacak?

Azra Akın, Serenay Sarıkaya'ya rakip mi olacak?

Azra Akın, Serenay Sarıkaya'ya rakip mi olacak"

Oğlu Demir’i geçen yıl kucağına alan Azra Akın, yapımcılara seslendi. Akın, ekranlara dönüş için yeşil ışık yaktı.

Zorlu’da kameralara yansıyan Azra Akın, setleri çok özlediğini anlattı. Yaklaşık bir senedir işinden olduğunu dile getiren tescilli güzel, “Demir önümüzdeki aylarda bir yaşını dolduracak ben de gelen teklifleri artık kabul etmeye başlayacağım. Özellikle müzikal bir tiyatro olursa çok isterim. Dans etmek de çok istiyorum. Benim için çok güzel olur" dedi.

Akın'ın bu açıklaması, bir süredir müzikalde boy gösteren Serenay Sarıkaya'yı akıllara getirdi ve 'Azra ile Serenay rakip mi olacak?' diye merak konusu oldu.


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