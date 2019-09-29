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  3. Azra Akın müjdeyi patlattı!

Azra Akın müjdeyi patlattı!

Azra Akın müjdeyi patlattı!

Azra Akın önceki gün Akmerkez'deydi. Oğlu Demir'i kucağına aldıktan sonra televizyon dünyasına ara veren Akın, müjdeyi patlattı.

Önceki gün Akmerkez’de iş görüşmesi yaptığını söyleyen oyuncu Azra Akın, "Oğlum Demir artık bir yaşına geldi. Çalışmaya başlayacağım" dedi. Akın, "Hem iş hem annelik zor olmayacak mı" sorusuna ise "Bu soruyu, hep kadınlara soruyorsunuz. Erkeklere soruluyor mu bu soru? Çocuğun anneye ne kadar ihtiyacı varsa babaya da var." sözleriyle sitem etti.

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