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01 Haziran 2019 Cumartesi 09:32 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:37

Azra Akın eşi Atakan Kuru'yu yurt dışına uğurladı

Azra Akın eşi Atakan Kuru'yu yurt dışına uğurladı

Yedi ay önce anne olan Azra Akın, eşi Atakan Kuru ile İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Azra Akın yurt dışı seyahatine çıkan eşini uğurlamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda duygusal anlar yaşadı.

Otomobilden indikten sonra vedalaştığı eşine sıkı sıkı sarılan ünlü model "Eşimi yolcu etmeye geldim. Ben İstanbul'dayım arkadaşlar" diyerek objektiflere poz verdi.

 

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