Azizler filmi konusu nedir, Netflix'e ne zaman gelecek? Azizler fragmanı izleme linki

Azizler filmi için geri sayım başladı. Netflix'te yayınlanacak Bir Başkadır'ın yönetmenliğini yapan Berkun Oya'nın senaristliğini üstlendiği Azizler filminin yönetmen koltuğunda ise Yağmur ve Durul Taylan oturuyor. Filmin fragmanının yayınlanmasının ardından aramalar yoğunlaştı. Peki, Azizler konusu nedir, Netflix'e ne zaman gelecek?

AZİZLER FİLMİ NETFLİX'E NE ZAMAN GELİYOR?

Azizler filmi, 8 Ocak 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

AZİZLER FRAGMANI YAYINLANDI





AZİZLER KONUSU NEDİR?

Film, orta yaşlarına geldiğinde sevmediği bir işte çalışan, ev hayatı kocasının beş parasız kalması sonucu yanına taşınan kız kardeşi ve dört yıllık ilişkisi biten Aziz’in, bu bunaltıcı döngüden çıkmaya çalışırken başından geçenleri anlatıyor.

AZİZLER OYUNCU KADROSU

Azizler filminde başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, İrem Sak, Fatih Artman ve Öner Erkan yer alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Hülya Duyar, Gülçin Santırcıoğlu ve Okan Yalabık da bulunurken; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de konuk oyuncu olarak filme katılıyor.