Azize'nin yıldızı Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel'den duygusal paylaşım! 'Hep yanımda'

Yayın hayatına yeni başlayan 'Azize' dizisiyle yeniden ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in bebeğini kucağına almasını sabırsızlıkla bekliyor. Şimdilerde 9 aylık hamile olan ve doğumuna günler kalan Erçel, hatıra kalması için kız kardeşiyle birlikte objektiflere poz verdi.

'BİRİ KARNIMDA BİRİ HEP YANIMDA'

Anne adayı Gamze Erçel, Emre Yunusoğlu’nun çektiği fotoğrafları "İki çılgın yay kızı. Biri karnımda biri hep yanımda" notuyla paylaştı. Erçel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.