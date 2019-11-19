Azize dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Azize oyuncu kadrosu

Azize oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Azize dizisi oyuncuları arasında kimler var? Her hafta salı akşamları ekrana gelecek olan yeni dizi Kanal D’de yayınlanacak. Dizinin oyuncuları arasında Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Duygu Sarışın gibi isimler bulunuyor. Dizide Buğra Gülsoy Kartal Alpan karakterine, Hande Erçel Azize Günay karakterine hayat veriyor. Azize ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

AZİZE DİZİSİ KONUSU

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.

AZİZE DİZİSİ OYUNCULARI

Buğra Gülsoy- KARTAL ALPAN

Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.

Hande Erçel- AZİZE GÜNAY

Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.

Mustafa Yıldıran- BALKAN ALPAN

Kartal’ın abisi, Azize’nin babasını vuran kişidir. Yıllar önce bu sebeple hapse girmiş, gençliğini hapiste geçirmiştir. Hapisten çıktığında Karakaya ailesinin de başına geçecektir.

Mustafa Avkıran-BARBAROS KARAKAYA

Uğruna, kızı Yıldız’ın hayatını bile hiçe saydığı koltuğu için yapmayacağı kötülük yoktur. Kötülüklerini yaparken Komiser Okan’ı da kullanacaktır.

Duygu Sarışın- ASYA GÜNDOĞAN

Mafya ailelerinin içindeki tek kadın liderdir ve en gençleridir. Kartal’ın kendini anladığını düşündüğü nadir insanlardandır. Azize-Kartal aşkının engellerinden biridir.

Tugay Mercan- OKAN

Azize’nin Alpanlar tarafından öldürülen baş komiser babasının yardımcısıdır. Azize’ye sahip çıkmış, Azize büyüdükten sonra da ona âşık olmuştur.