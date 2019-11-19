Azize dizisi Kartal Alpan kimdir? Buğra Gülsoy kaç yaşında, nereli? İşte Buğra

Buğra Gülsoy kaç yaşında, nereli? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 19 Kasım Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Azize dizisinde Hande Erçel ile başrollerini paylaşan Buğra Gülsoy'un hayatı yakından takip ediliyor. Gülsoy, dizide ailesinin güvende olması için çabalayan ve babasının mafyatik işleriyle uğraşan bir karakter olan Kartal Alpan'ı canlandırıyor. Peki, Azize dizisi Kartal Alpan kimdir? Yanıtı haberimizde...

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR, NERELİ?

Buğra Gülsoy, tam adı Behiç Buğra Gülsoy'dur. 22 Şubat 1982 tarihindeAnkara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Tiyatro sahnesine ilk defa 13 yaşında Özel Arı Koleji'nde eğitimini sürdürürken çıktı.

2000 yılında başladığı Kıbrıs'taki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okurken bir arkadaşı vesilesi ile Açık Tiyatro adında bir tiyatro oluşumuna afiş tasarımları yapmaya başladı.

Açık Tiyatro'nun Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ulubatlı ona oyunculuğu denemek isteyip istemediğii sordu. Önce yok dedi, sonra biraz ısrarcı olunca, oyunculuğu denedi ve Açık Tiyatro bünyesinde Eugene Ionesco'nun "Kral Ölüyor (Exit The King)" oyunuyla oyunculuk hayatına başladı ve Açık Tiyatro'da oyunculuk yapmaya devam etti. Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

Buğra Gülsoy, arkadaşları ile beraber "Tiyatro Kutu" adında bir tiyatro gurubu kurdu ancak burası kapandı ve aynı guruptan arkadaşları Serhat Teoman ve Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET yapımla sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir. Fotoğrafçılık ve Grafik Tasarımcılığı da yapmaktadır. GET'in ilk projesi Buğra Gülsoy'un yazıp, yönettiği; suç-suçlu psikolojisi ve seri katilleri anlatan PRAGMA oyunudur. Buğra Gülsoy aynı zamanda Emre Erkan'la beraber "Aralık" isimli bir sinema filmi yazmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu filmi çekecek olan Gülsoy, aynı zamanda Ayhan Bozkurt'un "Barikattaki Çocuk" isimli romanını sinemaya uyarlamak için kitabın telif haklarını satın almıştır.

Kısa film yönetmenliği ve oyunculuğu da yapmıştır. 2007 yılında "Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi (UNDP)" kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı ve ilk kurmaca kısa filmi olan "Mutlu Son (Happy End)"`i çekti ve aynı zamanda oynadı. Bu film ile Rum ve Türk filmleri arasından en iyi ikinci film ödülünü aldı. "Kıbrıs Film Derneği (Cyprus Film Association)"nin kurucularından olan Buğra Gülsoy aynı zamanda "Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali (Cyprus International Short Film Festival)"`nin proje tasarımcısı ve direktörüdür.

2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizi filmin başrolünde oynadı. Dizinin hemen ardından Mahsun Kırmızıgül`ün ikinci filmi olan "Güneşi Gördüm"`de "Berat" karakteriyle beyazperdeye adım attı.

Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet isimli bir Türk gencini canlandırdı.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Vural karakterini canlandırdı. Kıvanç Tatlıtuğile başrollerini paylaştığı Kuzey Güney isimli dizide Güney karakterini canlandırdı.

"Buz Devri 4 : Kıtalar Ayrılıyor" filminin Türkçe dublajında Sid'in kuzeni Marshall karakterini seslendirdi.

Buğra Gülsoy, 22 Temmuz 2011 tarihinde oyuncu Burcu Kara ile evlendi. 2 Ağustos 2012 tarihinde boşandı.

Buğra Gülsoy, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Aslı Enver,Alican Yücesoy ile başrol oyunculuğunu üstlenmiştir. Dizi'nin geniş oyuncu kadrosunda Nadir Sarıbacak, Tamer Levent, Nur Sürer ve Zeyno Eracar gibi ünlü isimler yer almaktadır.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Buğra Gülsoy , başrollerini Özge Özpirinçci, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

Film ve Dizileri :

2004 - Trio (Kısa Film)

2005 - Heterotopya (Kısa Film) – (Yönetmen,Oyuncu)

2006 - İnsan Üçleme (Kısa Film) – (Yönetmen,Oyuncu)

2007 - Alt Üst (Kısa Film) – (Yönetmen,Oyuncu)

2007 - Mutlu Son (Kısa Film) – (Yönetmen,Oyuncu)

2007 - Nar Yarası (Kısa Film)

2008 - Hepimiz Birimiz İçin (Dizi)

2009 - Güneşi Gördüm

2009-2010 - Unutulmaz (Dizi)

2010 - Gölgeler ve Suretler

2010-2011 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Dizi)

2011 - Güzel Günler Göreceğiz

2011-2013 - Kuzey Güney (Dizi)

2013- Eski Hikaye (Dizi)

2014 - Bana Artık Hicran De

2015 - Aşk Yeniden (Fatih) (TV Dizisi)