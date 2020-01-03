Reyting canavarı küstürdü

Geçen yıl ‘Halka’ bu yıl da büyük umutlarla başladığı ‘Azize’ dizisi reytinglerde beklenen veremediği için ekrana erken veda eden Erçel, artık projelerinde daha temkinli… Erçel, bir süre daha film ya da dizide yer almayarak dinleneceğini söyledi. Yüzünü eskitmek istemeyen güzel oyuncu, kendisine gelen teklifleri şuan kabul etmiyor. Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç’la birlikte hayata geçirdikleri ‘Dollyphant’ adlı çizgi film projesine yoğunlaşıyor.