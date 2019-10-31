Azize dizisi konusu ve oyuncuları haberimizde: Azize dizisi 1.bölüm 2.fragmanı yayında!

Azize dizisi 1.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Geçen sezon Halka dizisiyle TRT1 ekranında yer alan Hande Erçel, yeni sezonda Buğra Gülsoy ile Azize dizisinde partner oluyor. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği , yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu dizinin fragmanı sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan Azize dizisi fragmanı, konusu ve oyuncuları haberimizde..

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D tarafından son fragmanın yayınlanmasının ardından Azize dizisinin yayın tarihi merak edildi. Dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

AZİZE OYUNCULARI

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı Azize'de, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.

AZİZE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alıyor. Daha önce 2004 yılında ekranlarda Azize isimli bir dizi yayınlanmış. 2004 yılında yayınlanan Azize dizisi yapımcıları Sinan Akad ve Sevgi Birsel’di. Azize dizisi yönetmeni de Sevgi Birsel iken oyuncuları Ediz Hun, Ruhsar Öcal, İlkay Saran ve Yeliz Akkaya idi. Yıllar önce 2004 yılında yayınlanan Azize dizisinin genel hikayesi de şöyle özetlenmiş; modern çağın acımasız, duygusuz ve çıkar ilişkilerine inat, masumiyeti ve duyguları ön plana çıkaran bir dizi.