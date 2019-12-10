Azize bu akşam yok mu, neden yok? Azize yeni bölüm ne zaman? İşte 4. bölüm fragmanı

Azize dizisi bu akşam yok mu? sorusu 10 Aralık Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Azize 4. yeni bölüm ne zaman? Azize 4. Bölüm fragmanı heyecan daha da artırdı. Yayınlanan fragmanda dizinin yayın gününün değiştiği duyuruldu. Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlıyor. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmıyor. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emin olduğunu söylüyor.

AZİZE BU AKŞAM YOK MU?

Azize dizisi 10 Aralık TV yayın akışında yer almıyor.

AZİZE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi artık cumartesi akşamları yayınlanacak.

FRAGMAN YAYINDA

Azize 4. Bölüm Fragmanı yayında! Balkan'ın uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor!

Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?

10 ARALIK SALI TV YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yusuf Yusuf