Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8052
  • 6,4323
  • 273.889
  • 107952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Azize bu akşam yok mu, neden yok? Azize yeni bölüm ne zaman? İşte 4. bölüm fragmanı

Azize bu akşam yok mu, neden yok? Azize yeni bölüm ne zaman? İşte 4. bölüm fragmanı

Azize bu akşam yok mu, neden yok" Azize yeni bölüm ne zaman" İşte 4. bölüm fragmanı

“Azize yeni bölüm ne zaman?” sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Azize bu akşam yok mu, neden yok? 10 Aralık Kanal D yayın akışında sevilen dizinin yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Yayınlanan fragmanda dizinin yayın gününün değiştiği duyuruldu. Azize 4. Bölüm fragmanı heyecan daha da artırdı. İşte dizi ile ilgili merak edilenler…

Azize dizisi bu akşam yok mu? sorusu 10 Aralık Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Azize 4. yeni bölüm ne zaman? Azize 4. Bölüm fragmanı heyecan daha da artırdı. Yayınlanan fragmanda dizinin yayın gününün değiştiği duyuruldu. Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlıyor. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmıyor. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emin olduğunu söylüyor.

AZİZE BU AKŞAM YOK MU?

Azize dizisi 10 Aralık TV yayın akışında yer almıyor.

AZİZE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi artık cumartesi akşamları yayınlanacak.

FRAGMAN YAYINDA

Azize 4. Bölüm Fragmanı yayında! Balkan'ın uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor!

Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?

10 ARALIK SALI TV YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yusuf Yusuf


'Aşkım uğruna dükkan bastım'
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin barışması an meselesi!
Yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
'Ben sette herkesle el eleyim'
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Fatih Sultan Mehmet’in 1455 yılında İstanbul’

Gece Kulübü Değil, Fatih´in Emaneti Haliç Tersanesi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Antalya'daki golf sahaları, dünya liderlerini ağırlayacak

50 yıl önce hobi diye başlamıştı... Şimdi dev bir sektör oldu