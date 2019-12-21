Azize 5. bölüm izleme linki! Azize 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı Azize 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Azize 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Sevilen dizinin son bölümünde Kartal, Azize'yi bir dağ evine kaçırır ve baş başa vakit geçirirler. Kartal Azize’nin kalmak istemesinin sebebini öğrenmeden Azize’yi bırakmayacaktır. Azize gerçekleri itiraf edip etmeme konusunda tereddüt ederken Kartal’a ne kadar güvendiğini fark eder. Azize yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili ayrıntılar haberimizde

AZİZE 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azize yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

AZİZE 5. BÖLÜM ÖZETİ

Kartal, Azize'yi bir dağ evine kaçırır ve baş başa vakit geçirirler.

Azize kardeşi için Alpanların evinde kalmaya çalışırken Balkan kendisini yaralayanın Azize olduğunu hatırlar. Azize’ye zarar verecekken Kartal onu abisinin ellerinden kurtarır ve bir dağ evine kaçırır. Şimdi herkesten uzakta baş başa kalmışlardır.

Kartal Azize’nin kalmak istemesinin sebebini öğrenmeden Azize’yi bırakmayacaktır. Azize gerçekleri itiraf edip etmeme konusunda tereddüt ederken Kartal’a ne kadar güvendiğini fark eder. Belki de yardım isteyebileceği tek adam Kartal’dır. Azize’nin başına gelenlerden habersiz olan Kartal gerçekleri öğrendiğinde Azize’yi korumaya devam edecek midir?

AZİZE DİZİSİ KONUSU

İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize'nin hikayesi.