Azize 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize 4. bölüm izleme linki!

Başrollerini Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı Azize 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, Azize 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Sevilen dizinin son bölümünde Azize ve Kartal bir arada yaşadıkça birbirlerine güvenmeye ve birbirlerinden hoşlanmaya başlamışlardır. Azize kardeşinin yaşamasını istiyorsa evde kalmak ve Barbaros’a Alpanlar hakkında bilgi vermek zorundadır ancak Balkan’ın uyanması an meselesidir. Azize yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili ayrıntılar haberimizde

AZİZE 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azize yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

AZİZE 4. BÖLÜM ÖZETİ

Azize ve Kartal bir arada yaşadıkça birbirlerine güvenmeye ve birbirlerinden hoşlanmaya başlamışlardır. Azize kardeşinin yaşamasını istiyorsa evde kalmak ve Barbaros’a Alpanlar hakkında bilgi vermek zorundadır ancak Balkan’ın uyanması an meselesidir. Gözlerini açarsa Azize’nin onu öldürmeye çalıştığını söyleyecektir.

Azize kendi hayatı ile kardeşininki arasında bir seçim yapmak zorundadır. Kartal da tıpkı Azize gibi, kendine bile itiraf edemediği hislere esir düşmüştür. Bütün oklar Azize’yi gösterirken Kartal Azize’nin cezasını kesebilecek midir?

AZİZE DİZİSİ KONUSU

İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize'nin hikayesi.