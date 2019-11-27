Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Azize son 2. bölümde neler oldu?

Azize 2. Son bölüm izleyici karşısına çıktı. Azize 3. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? Başrollerinde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un bulunduğu yeni dizi her hafta Salı akşamları ekrana geliyor. Azize’nin son bölüm çok heyecanlıydı. Azize Balkan'ı bıçakladığı anda başına silah dayandı. Silahı Azize'nin başına dayayan ise Balkan'ın karısı Yıldız’dı. Yıldız Azize’ye ne derdi olduğunu sorduve bu eve başka bir amaçla geldiğini söyledi.

AZİZE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Azize yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AZİZE SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

AZİZE 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize’nin son bölüm çok heyecanlıydı. Azize'nin Balkan'ı bıçakladığı anda başına silah dayandı. Silahı Azize'nin başına dayayan ise Balkan'ın karısı Yıldızdı. Yıldız Azize’ye ne derdi olduğunu soruyor ve bu eve başka bir amaçla geldiğini söylüyor. Azize ise bir şekilde Yıldız'dan kurtulmayı başardı. Yıldız, elinde silahla Azize'nin izini sürer. Tam bu sırada Balkan'ın kanlar içinde yerde yattığını gören Alpanlar büyük panik ve korku yaşadı.

Azize ailesine yapılanların hesabını sormak için girdiği Alpanların evinde imkânsızı başarıp adaleti sağladı; ama, sıkışıp kaldı. Kaçıp kardeşine kavuşmayı planlarken bütün oklar evdeki tek yabancıya, Azize’ye döndü.

Azize kendisinden şüphelenen Kartal’dan kurtulmaya çalışırken Alpanların evinde sıkışıp kalacağından habersizdi.