Azize 3. ilk bölüm izleme linki! Azize 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Azize dizisi Kanal D ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor. Başrollerini Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı Azize dizisi 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığı İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’ya ait olan, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu dizi yayınlandığı ilk bölüm itibariyle sevilerek izleniyor. Son bölümde Alpanların evinde iyice köşeye sıkışan Azize, kendisinden gözünü ayırmayan Kartal’ı atlatıp kaçmanın yollarını arıyor. Peki, Azize 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtı…
Azize yeni bölüm fragmanı diziyi yakından takip eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Azize konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. Dizinin son bölümünde Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır. Azize Balkan’ın yaşadığını öğrenmiştir. Bir yandan kardeşiyle vedalaşmak için ona ulaşmaya çalışırken bir yandan onu ölüme götüren adamı Kartal’ın gözetiminde yaşatmak zorundadır. Azize 4. bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde
AZİZE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Azize yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
AZİZE 3. BÖLÜM ÖZETİ
Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır. Azize Balkan’ın yaşadığını öğrenmiştir. Bir yandan kardeşiyle vedalaşmak için ona ulaşmaya çalışırken bir yandan onu ölüme götüren adamı Kartal’ın gözetiminde yaşatmak zorundadır.
Alpanların evinden çıkmanın bir yolunu ararken Kartal da giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Azize ve Kartal’ın yolları Azize’nin kardeşinde kesişir. Azize Kartal’a yakalanmadan kaçmayı başarabilecek midir? Azize ve Kartal duyguları ve birbirlerinden sakladıkları sırları arasında kalırlar.
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AZİZE DİZİSİ KONUSU
İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize'nin hikayesi.