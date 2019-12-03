Azize 3. ilk bölüm izleme linki! Azize 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Azize yeni bölüm fragmanı diziyi yakından takip eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Azize konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. Dizinin son bölümünde Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır. Azize Balkan’ın yaşadığını öğrenmiştir. Bir yandan kardeşiyle vedalaşmak için ona ulaşmaya çalışırken bir yandan onu ölüme götüren adamı Kartal’ın gözetiminde yaşatmak zorundadır. Azize 4. bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde

AZİZE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azize yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

AZİZE 3. BÖLÜM ÖZETİ

Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır. Azize Balkan’ın yaşadığını öğrenmiştir. Bir yandan kardeşiyle vedalaşmak için ona ulaşmaya çalışırken bir yandan onu ölüme götüren adamı Kartal’ın gözetiminde yaşatmak zorundadır.

Alpanların evinden çıkmanın bir yolunu ararken Kartal da giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Azize ve Kartal’ın yolları Azize’nin kardeşinde kesişir. Azize Kartal’a yakalanmadan kaçmayı başarabilecek midir? Azize ve Kartal duyguları ve birbirlerinden sakladıkları sırları arasında kalırlar.

AZİZE DİZİSİ KONUSU

İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize'nin hikayesi.