Azize 1. ilk bölüm izleme linki! Azize 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Azize 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu ilk bölümü izleyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Azize dizisi 19 Kasım Salı akşamı Kanal D ekranlarında 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni yayın hayatına başlayan ve tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra çok konuşulan dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran ve Duygu Sarışını gibi isimler yer alıyor. Dizi, abasının ölümünden intikam almak için mafyaya sızan genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Haberimiz içerisinden Azize yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

AZİZE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azize yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

AZİZE 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.

AZİZE DİZİSİ KONUSU

İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize'nin hikayesi.