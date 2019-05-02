Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran'dan boşanıyor mu? Açıklama geldi...
Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran'ın boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran ile hakkında çıkan boşanma haberlerini yalanladı. Aziz Yıldırım, 'Hakkımızda çıkan bu haberler külliyen yalan. Boşanmıyoruz' dedi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın (66), sekiz yıl önce evlendiği Gonca Çelikkıran'dan (43) boşanacağı iddia edildi. 2011 yılında Çırağan Sarayı'nda evlenen Aziz Yıldırım ile Gonca Yıldırım Çelikkıran'ın boşanacakları yönünde çıkan haberleri Aziz Yıldırım yalanladı. Yıldırım hakkında çıkan boşanma haberlerinin asılsız olduğunu belirtti. (Sabah)