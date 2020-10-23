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  • Azerbaycanlı gazeteci eşi cepheye giden Doğuş konuştu: Umarım Karabağ hepimizin olacak
23 Ekim 2020 Cuma 22:57 | Son Güncelleme:

Azerbaycanlı gazeteci eşi cepheye giden Doğuş konuştu: Umarım Karabağ hepimizin olacak

Azerbaycanlı gazeteci eşi cepheye giden Doğuş konuştu: Umarım Karabağ hepimizin olacak

Şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi gazeteci Xosqedem Hidayetgizi, çocuklarını eşine bırakıp çatışmaların yaşandığı Karabağ cephesine gitti.

Gazeteci olan eşinin ikinci kez ateş hattına gideceğini belirten Doğuş, “Yakında Karabağ’ın hepimizin olacağı hayalini kuruyorum. Eşimle yıl dönümlerimizi hep beraber kutluyorduk, bu sene çıkan savaştan dolayı nasip olmadı. İnşallah önümüzdeki yıl Karabağ’da 7’inci yılımızı kutlayacağız” dedi. 

Xosqedem Hidayetgizi, ülkesinin içinde bulunduğu durumu bir gazeteci olarak yakından takip etmek için cepheye gitti. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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