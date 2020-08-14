Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar'dan kanser tedavisi gören kardeşi Mehtap Ar'a 'telif' jesti!

Mehtap Ar’ın tedavi süresince tüm hastane masraflarını karşılayan Müjde Ar, yine alkış tutulacak bir harekete imza attı. Müjde Ar, annesi Aysel Gürel’in tüm teliflerinden kendisinin hakkına düşen payı kardeşine devretti. Böylelikle Ar, büyük bir abla kardeş destek dayanışması sergileyerek herkese örnek oldu.