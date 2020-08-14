14 Ağustos 2020 Cuma 21:16 | Son Güncelleme:
Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar'dan kanser tedavisi gören kardeşi Mehtap Ar'a 'telif' jesti!
Ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar, kanser tedavisi gören kardeşi Mehtap Ar'ın adeta üzerine titriyor.
Mehtap Ar’ın tedavi süresince tüm hastane masraflarını karşılayan Müjde Ar, yine alkış tutulacak bir harekete imza attı. Müjde Ar, annesi Aysel Gürel’in tüm teliflerinden kendisinin hakkına düşen payı kardeşine devretti. Böylelikle Ar, büyük bir abla kardeş destek dayanışması sergileyerek herkese örnek oldu.