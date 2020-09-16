Ayşegül Yıldız'dan eski eşinin sözlerine yanıt: Belki o üç çocuktan biri Elif Ada'dır

Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıldız, kendisi adına açılan sahte hesaplarla ilgili "Hepsiyle mahkeme önünde hesaplaşacağız. Ben kapattırıyorum, onlar tekrar benim fotoğraflarımla açıyor. Bu bir tek benim sorunum değil. Birçok isim bu tür boş işlerle uğraşıyor." dedi.

Eski eşi İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar." şeklindeki isyanı Ayşegül Yıldız'a soruldu.

"BELKİ O 3 ÇOCUKTAN BİRİ ELİF ADA'DIR"

Yıldız, "Belki o 3 çocuktan biri Elif Ada nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kıza bilir. Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil." cevabını verdi.