Ayşegül Atik sevgi seliyle uğurlandı

RECEP ASLAN



Yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gören Atik'in cenaze namazı, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılındı. Atik'in eski eşi Ali Atik, “Üzüntülerimiz çok fazla ama geriye dönüp bakıldığında ona olan bu sevgi selini görmek ve yaşamak çok büyük mutluluk" diye konuştu. Sanatçının oğlu Alper Atik, “Herkesin gönlünde taht kurmuş biri. Mesajlar, telefonlar, ben yani inanamadım bu kadar da çok olduğuna" dedi. Atik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.