11 Haziran 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:
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Ayşegül Atik sevgi seliyle uğurlandı
1980'lerde yayınlanan KDV tanıtım filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Ayşegül Atik, son yolculuğuna uğurlandı.
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Yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gören Atik'in cenaze namazı, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılındı. Atik'in eski eşi Ali Atik, “Üzüntülerimiz çok fazla ama geriye dönüp bakıldığında ona olan bu sevgi selini görmek ve yaşamak çok büyük mutluluk" diye konuştu. Sanatçının oğlu Alper Atik, “Herkesin gönlünde taht kurmuş biri. Mesajlar, telefonlar, ben yani inanamadım bu kadar da çok olduğuna" dedi. Atik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.