02 Haziran 2020 Salı 17:28 | Son Güncelleme:
Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli 3 yılı geride bıraktı: Yıllar geçiyor, ben hala bu anda duruyorum...
Sefirin Kızı'nda Kavruk Ömer karakterine hayat veren oyuncu Edip Tepeli ile meslektaşı Ayşecan Tatari, 2017'de Amerika'da dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı.
Edip Tepeli evlilik yıl dönümünü bu fotoğrafla kutlayıp altına "Yıllar geçiyor... Ben hala bu anda duruyorum" notunu düştü.
Ayşecan Tatari ise bu fotoğrafı sayfasında "En güzel yılımız kutlu olsun! 3!" notu ile paylaştı.