Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli 3 yılı geride bıraktı: Yıllar geçiyor, ben hala bu anda duruyorum...

Edip Tepeli evlilik yıl dönümünü bu fotoğrafla kutlayıp altına "Yıllar geçiyor... Ben hala bu anda duruyorum" notunu düştü.

Ayşecan Tatari ise bu fotoğrafı sayfasında "En güzel yılımız kutlu olsun! 3!" notu ile paylaştı.