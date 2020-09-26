Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor: Hamilelikte 13 kilo aldım

Meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Bir kız çocuğu dünyaya getirecek olan Tatari, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

DOĞUMA 1 AY KALDI

31 yaşındaki oyuncu, "Doğuma ne kadar kaldı?" sorusuna "Tam bir gün söylemek doğru olmayabilir. 1 ay civarı diye tahmin ediyoruz" yanıtını verdi. Tatari, "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusunu "Bayıldığım bir hikayemiz var ama özetle; tiyatroda tanıştık. Aynı oyunda oynarken" şeklinde cevapladı.

BEBEĞİN ADI BELLİ DEĞİL

"Kızınızın adı ne olacak?" sorusuna Ayşecan Tatari, "Bu sorudan çok var. Hepsine toplu cevap vereyim; bebeğin adı belli değil. Birkaç alternatif var ama doğduğu zaman ona bakıp, emin olmaya karar verdik" yanıtını verdi.

"13 KİLO ALDIM"

Karnı burnunda pozunu yayınlayan Tatari, takipçisinin "Kaç kilo aldın? Fiziğin çok iyi görünüyor" sorusunu "Ben 13 kilo aldım. Dengeli ve sağlıklı besleniyorum. Kilo asla kıyaslanmaması gereken bir konu bence. Herkes için iyisi başka" şeklinde cevapladı.

Ayşecan Tatari, "Abla bebiş sence kime benzer?" sorusuna ise ultrason görüntüsünü paylaşıp, "Sence?" yanıtını verdi.