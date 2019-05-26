Ayşe Hatun Önal 250 bin TL'ye müziğini evde kaydediyor

Artık konserlerinde canlı performans sergilemek isteyen şarkıcı Ayşe Hatun Önal, bunun için evinde büyük bir yeniliğe gitti. ‘Katakulli” şarkısıyla son dönemde adından bahsettiren Önal, yaz konserlerinde playback söylemek istemeyince evine stüdyo kurdurmaya karar verdi. Evindeki bir odaya ses sistemi kurduran ünlü isim, böylelikle müzikal enstrümanlarla birlikte çalışarak canlı performans korkusunu yenmeye çalışıyor. Popçunun odanın yalıtımından içerisindeki ses sistemine kadar her bir detay için yaklaşık 250 bin lira harcadığı öğrenildi.