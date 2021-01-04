Ayrılmışlardı... Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Fotoğraftaki o detay ele verdi

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni bir aşk yelken açması kadar ayrılık haberleri de magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.



Çift aşklarını gözlerden uzak yaşamaya dikkat ederken Hadise, 'Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim; bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın.' paylaşımı ile ayrılığı duyurmuştu.

Kaan Yıldırım biten ilişkisinin ardından sessizliğini korurken çiftin ayrılığa dayanamadığı ve yeniden barıştığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise de geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Bahçede verdiği pozları paylaşan Hadise o anları sosyal medya hesabından yayınlarken takipçilerinden büyü ilgi gördü. Hadise'nin pozlarını Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinde verdiği iddia edildi.