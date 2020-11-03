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  • Ayrılıklar kan kaybettiriyor! Yasak Elma dizisini şoke eden sonuç
03 Kasım 2020 Salı 13:43 | Son Güncelleme:

Ayrılıklar kan kaybettiriyor! Yasak Elma dizisini şoke eden sonuç

Ayrılıklar kan kaybettiriyor! Yasak Elma dizisini şoke eden sonuç

Dün akşam ekrana gelen Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri büyük bir reyting yarışındaydı. Her hafta zirveyi bir diğerine kaptıran yapımlar, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu hafta ise zirve yarışındaki kapışmanın sonucu herkesi şaşırttı!

Yayın hayatına kısa süre önce başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi AB ve ABC1 gruplarında birinciliği elde etti. Fakat totalde dizi, kan kaybetmeye devam ediyor. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Çukur ve Sefirin Kızı dizisi, totalde Uyanış Büyük Selçuklu'yu geride bıraktı.

Yasak Elma ise, dün akşamki bölümüyle totalde dördüncü durumda bulunuyor. Dizi, AB ve ABC1 gruplarında da 6. sırada yer alıyor.

Çukur dizisinin güçlü hikayesi AB ve ABC1 gruplarında da iyi durumda olmasını sağlıyor. Sefirin Kızı da yine kendi izleyicilerini taşımayı başardı…

Yasak Elma dizisi ise 85. bölümden itibaren birçok karakterin ayrılması ve hikayenin yön değiştirmeye başlaması ile birlikte düşüşe geçti. Dizinin yeni formatı sonucu reytinglerde yükseliş mi yoksa düşüş mü sergileyecek, henüz merak konusu...

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