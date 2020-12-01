Ayrılık iddialarıyla gündemde olan Hadise yorum görmek istemiyor!

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlerini ayırdı. Yıldırım ile ilişkisine son verdiği de öne sürülen Hadise, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

"MERHABA ARALIK"

Ayrılık iddialarına yanıt vermeyerek paylaşımlarına devam eden Hadise, siyah-beyaz çekilen iddialı karelerini, "Merhaba aralık" notuyla yayınladı. 35 yaşındaki Hadise'nin paylaşımlarına takipçileri tarafından beğeni yağdı. Ünlü şarkıcının gönderisini yorumlara kapattığı da dikkatlerden kaçmadı.