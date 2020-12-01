01 Aralık 2020 Salı 17:49 | Son Güncelleme:
Ayrılık iddialarıyla gündemde olan Hadise yorum görmek istemiyor!
Bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile ayrıldığı konuşulan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından kışı selamladığı karelerini takipçileriyle paylaştı. Gönderisini yorumlara kapatan şarkıcının hamlesi, 'yorum görmek istemiyor' şeklinde yorumlandı.
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlerini ayırdı. Yıldırım ile ilişkisine son verdiği de öne sürülen Hadise, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
"MERHABA ARALIK"
Ayrılık iddialarına yanıt vermeyerek paylaşımlarına devam eden Hadise, siyah-beyaz çekilen iddialı karelerini, "Merhaba aralık" notuyla yayınladı. 35 yaşındaki Hadise'nin paylaşımlarına takipçileri tarafından beğeni yağdı. Ünlü şarkıcının gönderisini yorumlara kapattığı da dikkatlerden kaçmadı.