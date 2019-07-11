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  3. Ayrılığın nedeni Hülya Avşar mı? Açıklama geldi...

Ayrılığın nedeni Hülya Avşar mı? Açıklama geldi...

Ayrılığın nedeni Hülya Avşar mı" Açıklama geldi...

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, 2 yıldır aşk yaşadığı Seda Sevin’le yollarını ayırdı.

Boşandıkları günden itibaren yeniden bir araya gelecekleri konuşulan Çilingiroğlu ve Avşar Kızı'nın samimiyeti bu ayrılığın sebebi olarak gösterilince, ilk açıklama Seda Sevin’den geldi. 'Bizimki güzel, keyifli bir ilişkiydi ama zamanla heyecanı bitti.

Zaman aşımı oldu, güzel bir şekilde dostça ayrıldık.

Ayrılığın Hülya Avşar’la bir ilgisi yok.” diyen Sevin, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Hülya Avşar ise nisan ayında verdiği röportajda “Ben çok eğleniyorum. Kız da anlayışlı çıktı. Bazen kendime diyorum ki; işin tadını kaçırma Hülya. Onun yerinde olsaydım, sevgilime eski eşi yazsa, çoktan ipini çekmiştim” demişti.

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