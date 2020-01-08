Ayrıldıkları konuşuluyordu... Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah birlikte görüntülendi!

İlişkilerinde kriz çıktığı iddia edilen Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, dün akşam galası yapılan 'Tutunamayanlar' dizisini birlikte izlediler. Çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmadı. Demirkol, dizide Tarık karakterine hayat veriyor.

SOSYAL MEDYADAN SİLMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde çiftin ayrıldığı iddiaları ortaya çıkmış, ikili arasında çıkan tartışmanın krize döndüğü ve bu nedenle sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildikleri söylenmişti. Menajerleri ise sorular karşısında “Sorduğunuz için teşekkür ederiz ama yorum yapmıyorlar” demekle yetinmişti.